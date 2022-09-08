Мишустин оценил сокращение использования доллара

Это долгосрочный тренд, заявил российский премьер

Значительное сокращение использования доллара в международных расчетах является долгосрочной тенденцией. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр не исключил на этом фоне формирование многополярной системы международных расчетов, однако этому должна предшествовать многолетняя работа.

Мишустин напомнил, что расширение использования национальных валют в расчетах — это часть работы по достижению финансового суверенитета России. Хотя сам процесс дедолларизации уже давно начался, санкции лишь укрепили интерес к нему.

Глава кабмина отметил, что на Московской бирже ведутся торги в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале 2022 года среднедневной объем спотовых операций в таких денежных единицах составлял 1,7 млрд рублей, то в июле-августе — уже 60 млрд, сообщает "Интерфакс.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что на смену "токсичному" доллару и евро в процессе девалютизации финансового рынка России приходят валюты дружественных стран. В числе таких валют он назвал китайский юань и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов.

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