Reuters: США выделят Украине и другим странам 2 млрд долларов

Официальное подтверждение пока не поступало

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявит о выделении финансовой военной помощи в размере 2 млрд долларов Украине и 18 другим странам. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказали информированные источники.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепартаменте, Белый дом уведомит Конгресс о намерении использовать эти средства для долгосрочной помощи.

При этом другие страны, которые могут получить помощь от Соединенных Штатов, а также причитающиеся Украине и другим государствам суммы источник не назвал.

5 сентября Еврокомиссия и Украина подписали соглашение о предоставлении Киеву 500 млн евро финансовой помощи. Эти средства выделяются в рамках обязательств, озвученных председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках кампании "Поддержи Украину", что было согласовано на международной конференции доноров в мае в Варшаве.

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