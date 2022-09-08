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Эстония с 19 сентября закроет въезд россиянам

13:08
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Запрет относится только к туристам

Эстония объявила о запрете въезда в страну для россиян в том числе и с шенгенскими визами с 19 сентября.
Латвия, Литва и Эстония договорились ограничить въезд россиянам

Об этом в четверг, 8 сентября, объявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Запрет касается только туристов, он не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

"В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза", - говорится в заявлении главы МИД (цитата по "Интерфаксу").

Рейнсалу отметил, что примеру Эстонии последуют и другие государства балтийского региона. Он заявил, что призыв к гражданам России таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!"

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