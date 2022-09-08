В России выявили второй случай оспы обезьян

Первый пациент выздоровел и был выписан

В России выявлен второй случай заболевания оспой обезьян, заболевший госпитализирован. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказали в Петербургском управлении Роспотребнадзора.

Угрозы для жизни пациента нет, вероятность распространения инфекции купирована, подчеркнули в ведомстве. Круг контактов заболевшего определен, они находятся под медицинским наблюдением.

Уточняется, что оспа обезьян была диагностирована у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы. Мужчина выздоровел, у него исчезли все клинические симптомы, а также характерная сыпь. Новых случаев заражения оспой обезьян в России до сих пор не выявляли.

Появлялись сообщения о том, что в одной из больниц Якутии якобы проходил лечение пациент с оспой обезьян, однако республиканское министерство здравоохранения их опровергло.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"