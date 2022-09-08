ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России выявили второй случай оспы обезьян

13:46
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Первый пациент выздоровел и был выписан

В России выявлен второй случай заболевания оспой обезьян, заболевший госпитализирован. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказали в Петербургском управлении Роспотребнадзора.
В США умер первый пациент с оспой обезьян

Угрозы для жизни пациента нет, вероятность распространения инфекции купирована, подчеркнули в ведомстве. Круг контактов заболевшего определен, они находятся под медицинским наблюдением.

Уточняется, что оспа обезьян была диагностирована у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы. Мужчина выздоровел, у него исчезли все клинические симптомы, а также характерная сыпь. Новых случаев заражения оспой обезьян в России до сих пор не выявляли.

Появлялись сообщения о том, что в одной из больниц Якутии якобы проходил лечение пациент с оспой обезьян, однако республиканское министерство здравоохранения их опровергло.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.