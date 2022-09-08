ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин сообщил об открытии обновленной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

13:37
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Пропускная способность стала выше

На северо-востоке Москвы открывается обновленная транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин в соцсетях.

"Сегодня мы открываем очередную обновленную развязку - на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Ее конструкция уже совершенно другая. Она оборудована направленными съездами. Их пропускная способность выше, а это значит - меньше пробок и больше комфорта для жителей сразу семи городских районов. Как для водителей, так и для пассажиров транспорта", - написал Собянин.

Он рассказал, что были построены две новые эстакады-съезды, а также обновили существующие. Кроме того, расширили МКАД с пяти до восьми полос на пересечении с Осташковским шоссе.

"Теперь потоки транспорта не будут пересекаться. На одну полосу в районе МКАД стали шире Осташковское шоссе и ул. Осташковская. По лестницам на развязке пешеходы могут спуститься к ближайшим улицам и торговым центрам. Кроме того, построили надземный переход через ул. Осташковская в районе д. 30", - уточнил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Транспортная развязка
Транспортная развязка
Транспортная развязка
Транспортная развязка
Открытие транспортной развязки
Открытие транспортной развязки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.