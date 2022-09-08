Собянин сообщил об открытии обновленной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

Пропускная способность стала выше

На северо-востоке Москвы открывается обновленная транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин в соцсетях.

"Сегодня мы открываем очередную обновленную развязку - на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Ее конструкция уже совершенно другая. Она оборудована направленными съездами. Их пропускная способность выше, а это значит - меньше пробок и больше комфорта для жителей сразу семи городских районов. Как для водителей, так и для пассажиров транспорта", - написал Собянин.

Он рассказал, что были построены две новые эстакады-съезды, а также обновили существующие. Кроме того, расширили МКАД с пяти до восьми полос на пересечении с Осташковским шоссе.

"Теперь потоки транспорта не будут пересекаться. На одну полосу в районе МКАД стали шире Осташковское шоссе и ул. Осташковская. По лестницам на развязке пешеходы могут спуститься к ближайшим улицам и торговым центрам. Кроме того, построили надземный переход через ул. Осташковская в районе д. 30", - уточнил Собянин.

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