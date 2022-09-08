Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев

Его визит не анонсировался
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев.
Внезапное прибытие главы Госдепа демонстрирует поддержку Украины, пишет агентство Associated Press. Ожидается, что Блинкен обсудит с украинскими властями военную помощь.
Ранее Блинкен заявил, что намерен обсудить выделение военной помощи Украине и другим 18 государствам в размере двух миллиардов долларов. Речь идет о тех странах, которые, по мнению госсекретаря, могут столкнуться с "российской агрессией".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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