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Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев

13:45
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Его визит не анонсировался

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Внезапное прибытие главы Госдепа демонстрирует поддержку Украины, пишет агентство Associated Press. Ожидается, что Блинкен обсудит с украинскими властями военную помощь.

Ранее Блинкен заявил, что намерен обсудить выделение военной помощи Украине и другим 18 государствам в размере двух миллиардов долларов. Речь идет о тех странах, которые, по мнению госсекретаря, могут столкнуться с "российской агрессией".

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