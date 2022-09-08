Ключ расшифрования для ДЭГ на выборах 9-11 сентября разделили в Мосгоризбиркоме

Это позволит сохранить безопасность волеизъявления москвичей

В Москве всё готово к электронному голосованию на муниципальных выборах. Они стартуют уже завтра и продлятся в течение трёх дней.

А сегодня в Московской городской избирательной комиссии прошла процедура разделения ключа расшифровки результатов онлайн-голосования. Это позволит сохранить безопасность волеизъявления москвичей.

Ключ поделили на пять частей: Между представителями Общественного штаба, Мосгоризбиркома, Мосгордумы, а также членом одной из партий и председателем совета муниципальных образований Москвы.

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