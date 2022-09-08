ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ключ расшифрования для ДЭГ на выборах 9-11 сентября разделили в Мосгоризбиркоме

15:05
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Это позволит сохранить безопасность волеизъявления москвичей

В Москве всё готово к электронному голосованию на муниципальных выборах. Они стартуют уже завтра и продлятся в течение трёх дней.

А сегодня в Московской городской избирательной комиссии прошла процедура разделения ключа расшифровки результатов онлайн-голосования. Это позволит сохранить безопасность волеизъявления москвичей.

Ключ поделили на пять частей: Между представителями Общественного штаба, Мосгоризбиркома, Мосгордумы, а также членом одной из партий и председателем совета муниципальных образований Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Процедура разделения ключей шифрования для дистанционного голосования
Процедура разделения ключей шифрования для дистанционного голосования
Элла Памфилова
Элла Памфилова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.