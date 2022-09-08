Фонд "Круг добра" встретился с родителями детей с первичным иммунодефицитом

Фонд был создан год назад

Сегодня Фонд "Круг добра" провёл "Открытый диалог" с родителями детей с первичным иммунодефицитом. Встреча прошла в Общественной палате Москвы.

"Круг добра" создан год назад для поддержки юных пациентов с тяжёлыми заболеваниями, а также взаимодействия с представителями различных организаций. Фонд помогает решать правовые вопросы, оказывает психологическую и информационную поддержку детям и их родителям, организовывает консультации врачей. В ходе сегодняшней встречи было подписано соглашение о сотрудничестве с Обществом пациентов с первичным иммунодефицитом.

"Взаимодействие Фонда "Круг добра" с общественными организациями и пациентскими сообществами даёт, в первую очередь, возможность убедиться, что никто из детей не потерян. Что регионы видят каждого пациента. Вовремя подают заявки на лекарственное обеспечение. Лучше понимают, чем живут дети, и быстрее реагируют на запросы семей". - сообщил протоиерей Александр Ткаченко, председатель правления Фонда "Круг добра".

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