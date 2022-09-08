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Бочкарёв: Новая развязка МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную доступность четырёх районов

13:58
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Значительно увеличится пропускная способность МКАД

Реконструированная развязка МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную доступность для миллиона москвичей на севере и северо-востоке Москвы.
Собянин сообщил об открытии обновленной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Строители возвели 8,7 километра дорог, два путепровода и две эстакады-съезда.

Кроме того, в рамках проекта построен один надземный пешеходный переход через улицу Осташковская, обустроены четыре остановки для общественного транспорта и установлено 550 метров шумозащитных экранов

"Открытие развязки улучшит транспортную доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи Московской области, где проживают порядка одного миллиона человек. Также значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская за счет перераспределения транспортных потоков и реорганизации "проблемных" зон", - отметил Бочкарёв.

Реконструированная развязка МКАД с Осташковским шоссе стала 19-й по счету с 2012 года. В настоящее время продолжаются работы по реконструкции еще трех развязок на МКАД.

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