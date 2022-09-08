Собянин рассказал об открытии еще трех поликлиник после комплексной реконструкции

Медпомощь в них будут получать больше 60 тысяч москвичей

Ещё три городские поликлиники открыты сегодня в Москве после реконструкции. Две взрослые и одна детская. В общей сложности, медпомощь в них будут получать больше 62 тысяч москвичей.

Одна за другой перестраиваются по новому московскому стандарту районные поликлиники. Сегодня город получил еще три. В обновленных зданиях - стильный дизайн, цифровизация и современное оборудование. После масштабной реконструкции открылся филиал №4 Седьмой детской поликлиники в Перово. В такой комфортной обстановке маленькие пациенты теперь совсем не боятся идти к врачу. И родители отмечают, как уютно здесь стало. Стены светло-зеленых оттенков, удобные диваны. Но главное - никаких очередей. Вместо регистратуры – электронные стойки с консультантами. Комфортнее теперь работать и специалистам. Появилось самое важное - современное оборудование.

"Новый рентгеновский аппарат цифровой, новое ультразвуковое оборудование, кабинет хирурга, ЛОР-врача, окулиста", - говорит Ольга Пронина, заведующий филиалом №4 Детской городской поликлиники №7.

Все исследования сразу попадают в единую электронную базу – ЕМИАС, что значительно облегчает работу врачей. Пациенты тоже имеют доступ к результатам анализов, даже удалённо. Один из принципов нового московского стандарта - единая электронная база, которая упрощает общение. В филиале №1 городской поликлиники №220 есть всё, чтобы можно было пройти обследование рядом с домом. Полностью переоснащены кабинеты ЛОРа, офтальмолога и УЗИ. Новая планировка в зданиях, удобная и понятная. Как для врачей, так и для пациентов.

"Это включает в себя и отдельные входы для пациентов с признаками острых респираторных заболеваний, также зоны комфортного пребывания, кафетерий на первом этаже. Все наиболее часто используемые кабинеты находятся на первых этажах здания. Здание оснащено современной диагностической аппаратурой", - рассказал Сергей Карпов, заместитель главного врача по медицинской части Городской поликлиники № 220.

Такая модернизация в медучреждении прямо в центре Москвы была просто необходима. Одновременно отремонтировали второй филиал и городской поликлиники №209 на Мосфильмовской улице. В общей сложности медицинскую помощь в трех обновленных поликлиниках смогут получать больше 62 тысяч жителей столицы. Программа комплексной реконструкции городских поликлиник началась в 2019-м. По плану – модернизация 201 здания. Это почти половина всего амбулаторного фонда столицы. Фактически каждая вторая поликлиника в Москве будет или уже обновлена.

"При этом мы не просто делаем ремонт, а, по сути, полностью перестраиваем здания поликлиник, оставляя от прежних только стены. Всё остальное новое: коммуникации, фасады, отделка, оборудование. Преображаются и прилегающие к ним территории.

Меняем планировку помещений. Делаем удобные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для медиков. И получать необходимую помощь, и работать в таких условиях гораздо комфортнее", - сказал Сергей Собянин.

63 здания уже готовы, в остальных идут работы. Реконструкция продолжится и в следующем году, чтобы в каждом районе столицы появилась поликлиника нового, Московского стандарта.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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