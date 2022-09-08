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В Москве проходит акция "Культура - донорству"

15:01
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Сдать кровь можно в музее Есенина

Сдать кровь и помочь тем, кому она очень нужна, смогут сегодня москвичи в рамках акции "Культура - донорству". Её проводят в музее Есенина, куда пополнить банк крови пришли сотрудники учреждений культуры столицы и просто неравнодушные горожане.

Необходимо предварительно зарегистрироваться и правильно подготовиться: соблюдать режим питания и отдыха. Отказаться от алкоголя. А также несколько дней не принимать анальгетики и аспирин.

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