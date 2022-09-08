В Москве проходит акция "Культура - донорству"

Сдать кровь можно в музее Есенина
Сдать кровь и помочь тем, кому она очень нужна, смогут сегодня москвичи в рамках акции "Культура - донорству". Её проводят в музее Есенина, куда пополнить банк крови пришли сотрудники учреждений культуры столицы и просто неравнодушные горожане.
Необходимо предварительно зарегистрироваться и правильно подготовиться: соблюдать режим питания и отдыха. Отказаться от алкоголя. А также несколько дней не принимать анальгетики и аспирин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"