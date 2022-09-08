В Кунцеве восстанавливают построенный в 1916-м году дом

В нем жили сотрудники Рублёвской насосной станции

В Кунцеве заканчивают капремонт трёхэтажного здания. Построенного для рабочих ещё в 1916-м году. Высокие потолки, метлахская плитка, дубовые перила. Со временем добротно сделанные интерьеры и фасад обветшали. И хотя строение не является памятником архитектуры, для столицы оно представляет большую ценность.

Тишину этого тихого зеленого района лишь изредка нарушают пролетающие мимо вертолеты – все-таки он находится за МКАДом. Эклектика: так можно охарактеризовать застройку этой части московского района Кунцево. Здесь и частные дома, и советские панельные многоэтажки, и совсем новые строения. Ничем не примечательный на первый взгляд дом на улице Василия Ботылева – единственный в своем роде – построенный по индивидуальному проекту. А сам микрорайон когда-то был задуман для определенного социального класса.

Это часть бывшего рабочего поселка – здесь жили сотрудники Рублёвской насосной станции. Трехэтажное здание выполнено из красного кирпича в неорусском стиле. По периметру – венчающий карниз, окна украсили замковым камнем. Дому больше 100 лет – его построили в 1916-м.

Возведенный во время Первой мировой, район имел собственную систему бомбоубежищ, которые в мирное время использовали как кладовые. Во время Великой Отечественной налеты фашистских бомбардировщиков отражали наши зенитки. Дом не является памятником архитектуры, однако для столичной истории имеет определенную ценность.

За более чем вековую историю в доме несколько раз делали косметический ремонт, однако капитального здание не видело ни разу. Луиза Цхакая живет здесь уже 20 лет. Говорит, в какой-то момент состояние строения стало аварийным, и жильцы начали даже опасаться за свою жизнь.

Год назад здесь наконец начался капитальный ремонт. Строители говорят: самым сложным оказались проблемы с более чем вековыми коммуникациями.

"Уже заменены магистрали холодного, горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления. Также все эти стояки. Завершен ремонт электрики, подъездов, подвала, в стадии завершения находится ремонт фасада. И проводится ремонт крыши", - рассказал заместитель начальника Управления строительного контроля по ЗАО Александр Савин.

Метлахская плитка, поручни перил – все это отреставрировали, вернув подъездам и коридорам исторический облик. Удобства нового старого дома жители смогут оценить уже этой осенью, когда ремонт завершится.

Иван Колесников, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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