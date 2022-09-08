"Возрожденная Москва": уникальные экскурсии появились в столице

Организаторы обещают новые маршруты

Ко Дню города жителям подготовили подарок - цикл экскурсий под названием "Возрождённая Москва". Маршруты проходят, казалось бы, по давно знакомым улицам столицы. Но многие горожане даже не подозревали, что скрывается за старинными фасадами.

Еще недавно это здание в Старомонетном переулке выглядело так, будто приговорено к сносу. А теперь к кирпичной кладке, которая повидала несколько столетий, можно прикоснуться.

Эта экскурсия могла никогда и не состояться. Гид Людмила Цуркан называет её "Возрожденная Москва". Рассказывает об истории старинных зданий, которые уже находились под угрозой уничтожения, но были восстановлены.

"Полуразрушенные, разрушенные крыши, пустые окна, осыпавшаяся штукатурка и во что они сейчас превратились. Они получили вторую молодость", - говорит Людмила Цуркан.

Например, мало кто знает, что главный дом городской усадьбы Рахманова 17 века чудом уцелел во время пожара 1812 года. Менял владельцев, пока не достался промышленнику немецкого происхождения. Он открыл здесь механический завод. Установил чугунные скульптуры кузнеца и литейщика, которые со временем пропали, но потом также чудесным образом нашлись.

Главный дом городской усадьбы 18 века коллежского асессора Балбекова тоже неоднократно менял хозяев и столько же раз перестраивался. В конце 19-го века здесь устроили богадельню для слепых. Но и это еще не конец истории.

"До сих пор можно увидеть стены полукруглые, где располагался алтарь этой домовой церкви. А еще там с 34 года 88 лет находится Институт географии РАН. 88 лет!" - рассказала Людмила Цуркан.

Таких зданий в экскурсионной программе пять. И у каждого своя удивительная, неповторимая история. Экскурсанты признаются - ходили по этим улицам и видели эти строения много раз. Но об их судьбе не задумывались.

В Госинспекции по недвижимости Москвы признаются, что для них идея по организации таких экскурсий стала неожиданной. Но для москвичей и гостей города она проста и понятна.

"По каждому этому объекту при подготовке проекта мы выявили массу интересных фактов. И в итоге получилась такая программа, насыщенная интересными событиями, связанными с историческим обликом этих объектов", - отметил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Организаторы обещают еще несколько маршрутов с подобной экскурсионной программой. Что станет хорошим подарком Москве к предстоящему Дню города.

Александра Огородникова, "ТВ Центр".

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