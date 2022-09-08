Львица из парка "Земля прайда" отказалась от пятерых новорожденных львят

Их кормят зоологи

В подмосковном парке "Земля прайда" родились сразу пять редких белых львят. Правда, кормят их пока сами зоологи.

Самка по кличке Сирона категорически отказывается выполнять свои материнские обязанности. Причём для неё это уже норма. Когда несколько лет назад появился первый детёныш, львица даже не взглянула на собственное чадо. Девочка выросла на искусственном вскармливании. Ситуация повторилась. Пятеро малышей сейчас помещены в отдельную комнату, где для них устроили тёплое спальное место.

"Львица-мама была рано отобрана у матери, у нее не сформировалось материнское поведение. Её забрали в таком возрасте, выкармливали вручную, она зациклена на человека, не умеет. Не потому что она плохая мать, не потому что гормонов нет и так далее", - говорит Виктор Агафонов, директор парка львов "Земля прайда".

Прайд львов в парке сейчас только формируется. И судя по всему, у Сироны есть все шансы стать там главной.

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