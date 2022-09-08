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Москвичам пообещали улучшение погоды

14:03
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Потеплеет, но ненадолго

В последний рабочий день недели погода в Москве несколько улучшится: повысится температура воздуха, осадки прекратятся. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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По словам синоптика, четверг в Центральной России, в том числе в Москве, станет самым холодным днем текущей осени, когда столбики термометров с трудом достигнут отметки 10 градусов.

Однако 8 сентября станет последним ненастным днем на этой неделе. В пятницу днем ожидается 13-14 градусов, а в выходные столбики термометров покажут 16-17 градусов тепла.

Однако с наступлением следующей недели в нижней атмосфере активизируется циклоническая деятельность, благоприятствующая процессу осадкообразования. Сентябрь снова начнет погружать нас в осень, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что первая половина сентября в Москве прогнозируется относительно холодной, но в середине месяца ожидается потепление. Эксперт предупредила, что назвать это классическим бабьим летом нельзя, но в середине месяца будет его подобие.

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