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Глава ЦБ призвала наращивать социальную поддержку россиян

14:16
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Это необходимо в условиях кризиса

Наращивание социальной поддержки необходимо в условиях кризиса для развития экономики. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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Глава Центробанка подчеркнула, что нужно сделать все, чтобы развивалась экономика и люди могли зарабатывать сами своим трудом.

Набиуллина отметила, что потребность в наращивании социальной поддержки появляется именно в условиях кризиса, когда люди теряют доходы и работу, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России получил от федерального правительства 200 млрд рублей на исполнение обязательств по выплате страховых пенсий и пособий. Кроме того, российские власти выделили свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров.

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