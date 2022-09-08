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ВСУ в Николаевской области бросают позиции из-за больших потерь

14:38
  • четверг
  • 08 сентября 2022

ВС России продолжают наносить высокоточные удары

Украинская армия самовольно сдает позиции в Николаевской области из-за больших потерь.
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Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За сутки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки более 190 военных. Из-за больших потерь наступательных действий не предпринималось.  

"На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось", - сообщил Конашенков.

Российские ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам войск Украины.

"В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы", - отметили в Минобороны.

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