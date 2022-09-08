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В Великобритании заморозят счета на энергию

14:47
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Эта мера будет действовать два года

В Великобритании будут заморожены счета на энергию с 1 октября на ближайшие два года, среднегодовой счет за газ и электричество не превысит 2500 фунтов стерлингов. Об этом в четверг, 8 сентября, объявила глава британского правительства Лиз Трасс.
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По словам Трасс, данная мера позволит сэкономить каждому домохозяйству тысячу фунтов стерлингов. Она представляет собой дополнительную поддержку, не считая скидку на счета за энергию в размере 400 фунтов зимой, о которой было объявлено еще при предыдущем премьер-министре Борисе Джонсоне.

При этом Трасс не рассказала, за счет каких источников будет финансироваться эта мера поддержки, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Великобритании счета за электроэнергию должны вырасти в очередной раз — теперь на 80%. Новый британский премьер-министр Лиз Трасс еще до своего избрания обещала жителям страны оперативно решить эту проблему.

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