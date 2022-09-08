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"Жить по средствам": глава Минфина объяснил, что означает финансовый суверенитет

14:58
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Важна независимость в принятии решений, отметил Силуанов

Финансовый суверенитет означает жить по средствам и не ходить с протянутой рукой. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
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Глава Минфина подчеркнул, что силовая составляющая хоть и важная, но не единственная определяет победы по всем фронтам, а без самостоятельного принятия финансовых решений говорить о суверенитете невозможно.

Также Силуанов напомнил о периодах в жизни России, когда "у нас одна надежда только на то, дадут ли нам в долг или нет", а также о денежных реформах, при которых "напечатали, отрезаем нули, кому-то полностью обеспечиваем обмен, кому-то с дисконтами, где-то другие принципы".

Все это дестабилизировало экономику, а значит, "этого нельзя допускать", указал министр.

Силуанов также отметил, что финансовый суверенитет означает устойчивый и сбалансированный бюджет, позволяющий обеспечивать устойчивость макроэкономической ситуации за счет взвешенной и продуманной финансово-бюджетной политики, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что частью работы по достижению финансового суверенитета является расширение использования национальных валют в расчетах. Он подчеркнул, что хотя сам процесс дедолларизации уже давно начался, санкции лишь укрепили интерес к нему.

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Антон Силуанов
Антон Силуанов
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