ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Состояние здоровья Елизаветы II резко ухудшилось

14:56
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Принц Чарльз и принц Уильям выехали в Шотландию

Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II.
Елизавете II потребовался отдых после аудиенций с Джонсоном и Трасс

Главе британской монархии рекомендовано оставаться под наблюдением, сообщает РИА Новости со ссылкой на Букингемский дворец. Что именно не так с королевой, представители дворца не уточнили.

"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и в Балморале", - говорится в сообщении.

Принц Чарльз и принц Уильям на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья направились в Шотландию.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила в социальных сетях, что новостями из Букингемского дворца "обеспокоена вся страна".

Ранее Елизавета II провела встречу с новым премьером, но в среду отказалась от участия в виртуальном заседании тайного совета Великобритании.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Елизавета II
Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.