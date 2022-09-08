Состояние здоровья Елизаветы II резко ухудшилось

Принц Чарльз и принц Уильям выехали в Шотландию

Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II.

Главе британской монархии рекомендовано оставаться под наблюдением, сообщает РИА Новости со ссылкой на Букингемский дворец. Что именно не так с королевой, представители дворца не уточнили.

"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и в Балморале", - говорится в сообщении.

Принц Чарльз и принц Уильям на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья направились в Шотландию.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила в социальных сетях, что новостями из Букингемского дворца "обеспокоена вся страна".

Ранее Елизавета II провела встречу с новым премьером, но в среду отказалась от участия в виртуальном заседании тайного совета Великобритании.

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