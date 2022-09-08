Польша и страны Балтии согласовали въездные ограничения для россиян

Эти меры должны вступить в силу до 19 сентября

Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали совместный региональный подход по введению мер для российских граждан, имеющих визы ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении государств, опубликованном в четверг, 8 сентября.

Согласно заявлению, эти меры предпринимаются "для противодействия непосредственным угрозам общественному порядку и безопасности".

До 19 сентября должно вступить в силу ограничение на въезд в Шенгенскую зону для граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями.

Конкретная дата вступления этих мер в силу в каждом из четырех государств пока не уточняется, сообщает ТАСС.

Ранее власти Эстонии объявили, что принято решение о запрете въезда в страну для россиян в том числе и с шенгенскими визами с 19 сентября. Запрет касается только туристов, он не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

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