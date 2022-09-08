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Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни

20:32
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Об этом официально объявил Букингемский дворец

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил Букингемский дворец. Она скончалась в замке Балморал - резиденции британских монархов в Шотландии, отмечает РИА Новости.
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О дальнейшей судьбе британской монархии сообщает позднее. Следующим в очереди наследования идет сын королевы - принц Уэльский Чарльз (73 года). Он ждет своей очередь на трон с трехлетнего возраста – дольше всех в истории британской монархии. После него на престол взойдет принц Уильям (40 лет), затем его трое детей – Джордж (9 лет), Шарлотта (7 лет) и Луи (4 года). Принц Гарри (37 лет) идет шестым в очереди на престол.

Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, в возрасте 25 лет. В 2022 году исполнилось 70 лет со дня ее восшествия на престол.

В последний год Елизавета II испытывала проблемы с мобильностью, из-за чего пропустила несколько официальных мероприятий. Чаще всего аудиенции проходили в онлайн-режиме.

Смотрите программу "Слезы королевы", посвященную Елизавете II

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