Вечная королева: какой запомнится Елизавета II

8 сентября стало известно о смерти Елизаветы II. Королеве Великобритании было 96 лет. Она взошла на престол в феврале 1952 года после смерти короля Георга VI. В фотогалерее ТВЦ.Ru - самые важные вехи ее длинного жизненного пути
На правление Елизаветы II пришелся распад Британской империи и трансформация в содружество наций. Период деколонизации и Фолклендская война. Вхождение Британии в Евросоюз и выход из него. В стране сменились 15 премьеров и несколько десятков кабинетов министров.
Елизавету II британцы считают одной из лучших королев за всю долгую историю страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"