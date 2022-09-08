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Вечная королева: какой запомнится Елизавета II

20:34
  • четверг
  • 08 сентября 2022

8 сентября стало известно о смерти Елизаветы II. Королеве Великобритании было 96 лет. Она взошла на престол в феврале 1952 года после смерти короля Георга VI. В фотогалерее ТВЦ.Ru - самые важные вехи ее длинного жизненного пути

На правление Елизаветы II пришелся распад Британской империи и трансформация в содружество наций. Период деколонизации и Фолклендская война. Вхождение Британии в Евросоюз и выход из него. В стране сменились 15 премьеров и несколько десятков кабинетов министров.

Елизавету II британцы считают одной из лучших королев за всю долгую историю страны.

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Елизавета II
Елизавета II
Елизавета II в раннем детстве
Елизавета II в раннем детстве
Елизавета II с мужем принцем Филиппом, 1947 год
Елизавета II с мужем принцем Филиппом, 1947 год
Коронация Елизаветы II, 1953 год
Коронация Елизаветы II, 1953 год
Елизавета II и Уинстон Черчилль, 1955
Елизавета II и Уинстон Черчилль, 1955
Елизавета II на свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы Спенсер, 1981 год
Елизавета II на свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы Спенсер, 1981 год
Елизавета II с Борисом Ельциным во время визита в Россию, 1994 год
Елизавета II с Борисом Ельциным во время визита в Россию, 1994 год
Елизавета II, 2018 год
Елизавета II, 2018 год
Елизаветы II в день похорон своего мужа, принца Филиппа, 2021 год
Елизаветы II в день похорон своего мужа, принца Филиппа, 2021 год
Встреча с Лиз Трасс. Последняя публичная фотография Елизаветы II
Встреча с Лиз Трасс. Последняя публичная фотография Елизаветы II
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