Вечная королева: какой запомнится Елизавета II

На правление Елизаветы II пришелся распад Британской империи и трансформация в содружество наций. Период деколонизации и Фолклендская война. Вхождение Британии в Евросоюз и выход из него. В стране сменились 15 премьеров и несколько десятков кабинетов министров.

Елизавету II британцы считают одной из лучших королев за всю долгую историю страны.

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