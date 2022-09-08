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Брюссель объяснил пользу поставок зерна в ЕС для третьих стран

15:17
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Владимир Путин ранее указал, что действительно нуждающиеся в продовольствии страны его не получают

Все объемы зерна, поступающие в Евросоюз с Украины, прямо или косвенно приводят к увеличению поставок в третьи страны. Такое заявление в четверг, 8 сентября, сделал пресс-секретарь главы внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Стамбул отчитался о первом месяце "продуктовой сделки"

По утверждению чиновника, сделка, достигнутая при посредничестве ООН, по разблокированию украинских черноморских портов вместе с организованными ЕС линиями солидарности привела к падению цен на глобальных рынках.

Это якобы способствует снижению мировых цен на зерно и увеличению поставок в третьи страны, что ведет к разрядке мирового продовольственного кризиса.

По словам Стано, в 2022 году ЕС вывозит с Украины меньше зерна, чем в 2021 году, однако совокупный объем импорта зерна в Евросоюз в результате продовольственного кризиса в 2022 году вырастет по сравнению с 2021 годом, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что почти все зерно, вывезенное с Украины в рамках "продуктовой сделки" получили европейские страны. В беднейшие страны ушло только два судна с зерном из 87. По словам российского лидера, "в очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают их обманывать".

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