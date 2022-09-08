Появились подробности секретной поездки Блинкена в Киев

Госсекретарь США 11 часов ехал на поезде

Энтони Блинкен добирался до Киева из Польши 11 часов. Госсекретарь США ехал на поезде, не рискнув воспользоваться воздушным транспортом.

Как сообщает Bloomberg, подготовка к визиту на Украину держалась в секрете, о нем не сообщалось официально. Даже сопровождавших Блинкена журналистов оставили в Варшаве.

В Киеве глава госдепа провел получасовую встречу с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. По данным агентства, Блинкен также посетил детскую больницу, где пообщался с пациентами. Его также познакомили с джек-рассел-терьером Патроном, который помогает украинским солдатам находить мины.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин, который сейчас находится в Германии, подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на 675 миллионов долларов. Он включает поставки установок HIMARS, гранатометов и бронированных автомобилей.

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