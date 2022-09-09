Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Тельцам не стоит хвататься за все дела сразу, а Стрельцам следует избегать ссор

Овны

Завтра важный день - полнолуние в Рыбах и смена курса Меркурием: теперь он будет двигаться назад. На всякий случай не стройте больших планов на уикенд, отдыхайте!

Тельцы

Завтрашнее полнолуние принесет вам новости о друзьях или позволит закончить совместную групповую работу. Берегите здоровье, не хватайтесь за все дела сразу!

Близнецы

Полная Луна в Рыбах завтра поможет в вопросах карьеры и бизнеса. А переход Меркурия в ретро-фазу заставит вернуться к заброшенным творческим проектам.

Раки

Луна - самая важная для вас планета, поэтому завтрашнее полнолуние может сказаться на самочувствии. Поберегите себя, освободите день для отдыха.

Львы

Полная Луна завтра дополнит до краев чашу впечатлений, и вы примете какое-то решение. Не торопитесь с домашними делами: пусть все идет, как идет.

Девы

Полнолуние в противоположном знаке завтра заставит вас задуматься о личной жизни. Вы можете осознать глубокие вещи об отношениях и своей роли в них.

Весы

Завтра два важных события: полнолуние в вашем секторе здоровья и уход Меркурия в ретро-паузу. Запланируйте полный релакс и проведите уикенд с заботой о себе!

Скорпионы

Завтрашнее полнолуние в родственном знаке Рыбы принесет важные осознания. А затормозивший Меркурий в Весах заставит вернуться к каким-то личным делам.

Стрельцы

Полнолуние в субботу требует осторожности дома: не устраивайте ссоры и следите за исправностью техники. Ждите возвращения старых друзей в реальной жизни или социальных сетях.

Козероги

Завтра вы можете закончить какой-то проект или перестать ездить в какое-то место, что вызовет вздох облегчения. Не планируйте ничего важного на уикенд, отдохните.

Водолеи

Полнолуние в Рыбах завтра заставит обратить внимание на финансы: хватает ли вам денег и где их брать? Также будьте готовы к препятствиям или непонятным ситуациям в учебе.

Рыбы

Полная Луна в вашем знаке - это ежегодное шоу, когда нужно подводить итоги и хвалить себя за достижения. Не тратьте много денег в выходные, установите себе лимит.

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