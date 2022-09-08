Путин назначил новых послов России в четырех странах

В частности, сменился диппредставитель России в Иране

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 сентября, подписал документы о смене российских дипломатических представителей в Иране, Кабо-Верде, Шри-Ланке и Мальдивской Республике.

Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Иране стал заместитель директора второго департамента Азии в Министерстве иностранных дел Алексей Дедов, который ранее занимал должности советника-посланника посольства России в Иране, а также посла России в Пакистане.

На должность дипломатического представителя на Мальдивах и на Шри-Ланке назначен прежний чрезвычайный и полномочный посол в Иране Леван Джагарян.

Дипломатическое представительство в Кабо-Верде возглавил прежний посол России на Шри-Ланке Юрий Материя, сообщает РБК.

Послом России в Кабо-Верде в течение нескольких месяцев была бывший прокурор Крыма и экс-депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Однако спустя три месяца после назначения Поклонская отказалась ехать в западноафриканскую страну по личным причинам.

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