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Путин дал старт движению по участкам трасс М-5 и М-12

18:03
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Кроме того, в Екатеринбурге открыли кольцевую автодорогу

В четверг Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новой скоростной магистрали М-12, а также по отремонтированному участку трассы М-5. Кроме того, сегодня же строители замкнули кольцевую дорогу Екатеринбурга, сообщает "ТВ Центр".

Президент по видеосвязи участвовал в запуске движения по первому пусковому комплексу трассы М-12 "Москва-Казань" протяженностью 23 километра, который соединил Центральную кольцевую автодорогу с "Московским большим кольцом". На трассе будет реализована система "свободный поток" - проезд без шлагбаумов. 

В Екатеринбурге открыт последний 43-километровый участок ЕКАД - кольцевой дороги. Она объединит в транспортный каркас федеральные трассы, соединяющие столицу Урала с Пермью, Курганом и Тюменью.

Также сегодня был закончен капитальный ремонт 40-километрового отрезка трассы М-5 Екатеринбург-Челябинск, теперь вся трасса между городами станет четырехполосной.

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