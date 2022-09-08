США приготовили для Киева новый пакет военной помощи

Речь идет о весьма крупной сумме

США выделяют Украине и другим странам, которые, по мнению Вашингтона, страдают от российской агрессии, еще два миллиарда долларов военной помощи. Сообщить эту благую весть в Киев лично приехал Госсекретарь США. Грозили сегодня Москве и с германской базы "Рамштайн". Собравшиеся там представители стран НАТО и ЕС тоже говорили о деньгах, которые они готовы бросить в топку противостояния с Россией до последнего украинца.

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом. Этот вояж Энтони Блинкена заранее нигде не анонсировался. Прокладывает новый фотомаршрут. Позирование заграничных гостей на фоне Бучи для оправдания поставок вооружений Украине, видимо, уже не работает. Блинкен отправился в детский госпиталь. Нет, расположенный не в Донбассе, где за восемь лет от рук украинских боевиков погибли 2,5 тысячи детей. В киевский.

Своим взрослым украинским подопечным госсекретарь США привез совсем другие игрушки. Те, которые потом будут убивать вот таких же детей в Донбассе. Цель визита Энтони Блинкена в Киев - объявление о выделении двух миллиардов военной помощи Украине и еще неким 18 странам, которым в будущем якобы угрожает российская агрессия.

Одновременно с этим другой высокопоставленный американец - министр обороны США - на авиабазе Рамштайн в Германии вещал, чем еще Штаты могут подсобить, чтобы украинский конфликт продолжался. Это уже пятая организованная США международная конференция. Участники - представители более 40 стран НАТО и ЕС. Соревнуются друг с другом, кто больше оружия отправит Киеву.

"Через несколько недель после нашей последней встречи Соединенные Штаты выделили еще 6,3 миллиарда долларов помощи Украине. А вчера президент одобрил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 миллионов долларов", - заявил Ллойд Остин.

На словах, в новый пакет так называемой помощи войдут 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты, бронированные машины скорой помощи, стрелковое оружие. По факту, Пентагон передает Киеву и не заявленные открыто образцы вооружений. Сразу несколько американских изданий опубликовали информацию о том, что Украина получила из-за океана управляемые артиллерийские снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением. Дальность стрельбы - 40 километров. Поражают цель с первого выстрела. Вести огонь этими боеприпасами могут гаубицы М-777, которые в зону конфликта отправляют США, Канада и Австралия.

Американский ВПК получит 92 миллиона бюджетных долларов, чтобы восполнить запасы снарядов "Экскалибур", отправленных на Украину. Помощь Киеву - весьма прибыльное дело для приближённых к Демпартии собственников производящих оружие предприятий. Тем временем, госдолг США еще в феврале превысил историческую отметку в 30 триллионов долларов и продолжает расти. В долговую яму страну затягивают как-раз таки огромные военные расходы. Но станок снова и снова печатает доллары, чтобы производить. Тем самым еще больше разгоняя инфляцию.

Россия запросила в ООН заседание по проблеме поставок вооружений Киеву, которые угрожают миру и безопасности. Наше представительство при организации настаивает на том, что оно должно быть проведено до конца недели.

Тему насильственного удержания и перемещения граждан Украины накануне начала активно муссировать американская сторона. Видимо, чтоб отвлечь внимание от тайных поставок неизвестно каких вооружений нацистскому режиму Зеленского. Киев и не скрывает - ему нужны ракеты, которые долетят до Москвы.

Хор из трех голосов - США, Великобритания, Албания - на Совбезе ООН обвинил Россию в создании фильтрационных лагерей. Которыми для красного словца американцы назвали обычные центры проверки желающих попасть на российскую территорию.

Выявление среди желающих въехать в Россию боевиков, причастных к преступлениям против мирного населения, нормальная практика для любого государства мира. В российском постпредстве при ООН напомнили: наша страна приняла больше украинских беженцев, чем любая другая - под 4 миллиона человек. То, что они живут свободно и добровольно, подтвердила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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