Дети Елизаветы II прибыли в замок Балморал

Из-за ухудшения здоровья королевы

Новости приходят из шотландского замка Балморал. Туда сейчас съезжаются члены британской монаршей семьи и простые граждане. Ведь врачи королевы объявили - самочувствие Елизаветы II сильно ухудшилось. О том, что главе престола нездоровится, стало известно еще несколько месяцев назад. Монарху посоветовали оставаться в замке под медицинским присмотром. Даже встреча с новым премьером, которая традиционно проходит в Лондоне, на этот раз состоялась в Шотландии. Британские каналы спешно изменили сетку вещания и каждый час сообщают о здоровье королевы, люди идут к Букингемскому дворцу.

Первые сообщения о резком ухудшении здоровья Елизаветы II появились сразу после полудня. Британские каналы прервали прямой эфир. Принц Чарльз тут же выехал в замок Балморал в Шотландии, где королева находится последние несколько месяцев. Сейчас вместе с матерью находятся все четверо детей королевы, а также внук Уильям. Более того, принц Гарри и Меган Маркл, несмотря на тяжёлый конфликт в семье, уже выехали в Шотландию. Тревожатся и в парламенте.

"Я хотел бы кое-что сказать по поводу только что сделанного заявления о Её Величестве. Я знаю, что говорю от имени всей Палаты общин, заявляя, что мы посылаем наши наилучшие пожелания Её Величеству королеве и что она и Королевская семья в наших мыслях и молитвах в этот момент", - заявил спикер Палаты общин Линдси Холл.

К Букингемскому дворцу приходят британцы. Там отменили церемонию смены караула. Телеканал BBC изменил эфирную сетку. До 7 часов вечера отменили все программы. Публиковали только новости о состоянии Елизаветы II. Ещё до официального объявления о кончине - все ведущие и корреспонденты в чёрном. Шапка официального сайта также сменила цвет с красного на чёрный.

Проблемы со здоровьем 96-летняя Елизавета II испытывала последние несколько месяцев. В октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована в одну из лондонских больниц и провела там сутки. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью. В июле она отменила запланированное участие в церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме, а накануне, вопреки традиции, приняла отставку предыдущего премьер-министра Бориса Джонсона и назначила нового - Лиз Трасс - не в Букингемском дворце. Они оба приезжали к ней в Шотландию.

Правление Елизаветы II - самое длительное за всю историю Великобритании. На престол она взошла в 1952 году в возрасте всего 25 лет. За это время сменилось 15 премьер-министров - и это только британских. Сохранение монархии как института вопреки многочисленным вызовам — во многом именно её заслуга.

Секретный план действий на случай смерти Елизаветы II называется "Лондонский мост". Если по защищённым линиям связи пройдёт сообщение "Лондонский мост рухнул", СМИ одновременно распространят скорбное известие.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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