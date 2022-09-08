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Три человека погибли в результате удара ВСУ по Новой Каховке

15:54
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Спасатели разбирают завалы, число жертв может возрасти

Экстренные службы разбирают завалы двух домов в Новой Каховке, разрушенных попаданием украинской ракеты. ВСУ обстреляли центр города в Херсонской области, подтверждена гибель троих мирных граждан.

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"Троих погибших я лично вижу, нахожусь на месте. Двоих человек увезли в тяжелом состоянии. Это жилой четырехэтажный дом на улице Дзержинского, прямо в него прилетело. И тут не один, а сразу два дома. Мы сейчас обследуем, не знаем реальное количество пострадавших", - цитирует "Интерфакс" главу администрации города Владимира Леонтьева.

По словам Леонтьева, после разбора завалов количество погибших и пострадавших может увеличиться. Полностью разрушен один подъезд здания, возник пожар. Глава городской администрации также сообщил, что ракеты попали и в гаражи. ВСУ регулярно обстреливают территорию Херсонской области, в основном Каховскую ГЭС, Антоновский мост и паромную переправу через Днепр.

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