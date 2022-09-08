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Принц Гарри с супругой направились в Шотландию к Елизавете II

16:40
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Королева Великобритании под наблюдением врачей

Обеспокоенные известиями об ухудшении здоровья королевы Великобритании, принц Гарри с супругой Меган Маркл направляются в шотландский замок Балморал. Елизавета II находится под наблюдением врачей.

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"Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Шотландию", - сообщает телеканал Sky News.

Накануне медики заявили, что 96-летнему монарху необходим отдых после аудиенций с уходящим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс. Сегодня же, по данным телеканала, возле замка Балморал в Абердиншире собрались десятки британцев. В замок уже прибыли все четверо детей британской королевы Елизаветы II.

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