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Призывавший "убивать русских" посол Украины покинул Казахстан

17:04
  • четверг
  • 08 сентября 2022

По данным источников, этого потребовали казахстанские власти

Посол Украины в Нур-Султане покинул Казахстан. По данным осведомленного источника, Петр Врублевский выехал из страны по требованию казахстанских властей.

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"Украинский посол-бандеровец, призывавший "убивать русских", по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву", - приводит сообщение инсайдера агентство ТАСС.

Врублевского после его русофобских высказываний вызвали 23 августа в МИД Казахстана. Украинскому послу выразили протест и указали на неприемлемость и несовместимость подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. А 8 сентября  во внешнеполитическим ведомстве заявили, что посол Украины отправился в отпуск.

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