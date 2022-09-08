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МИД пообещал ответить странам Балтии на ограничение въезда россиян

17:51
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Евросоюз "закрывает клетку изнутри"

Москва адекватно ответит странам Балтии на их решение ограничить въезд гражданам России. Об этом заявила на традиционном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Захарова подчеркнула, что Евросоюз, вводя подобные ограничения, запирает клетку изнутри, передает РИА Новости.

7 сентября в МИД Латвии заявили, что прибалтийские страны ограничат въезд россиян через границы России и Белоруссии. Ограничения касаются и тех граждан РФ, кто имеет шенгенские визы. Исключения будут действовать для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. 8 сентября с аналогичным заявление выступили в Таллине – уточнив, что ограничения начнут действовать с 19 сентября.

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