МИД пообещал ответить странам Балтии на ограничение въезда россиян

Евросоюз "закрывает клетку изнутри"

Москва адекватно ответит странам Балтии на их решение ограничить въезд гражданам России. Об этом заявила на традиционном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Евросоюз, вводя подобные ограничения, запирает клетку изнутри, передает РИА Новости.

7 сентября в МИД Латвии заявили, что прибалтийские страны ограничат въезд россиян через границы России и Белоруссии. Ограничения касаются и тех граждан РФ, кто имеет шенгенские визы. Исключения будут действовать для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. 8 сентября с аналогичным заявление выступили в Таллине – уточнив, что ограничения начнут действовать с 19 сентября.

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