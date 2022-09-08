Сотни секретных документов НАТО выставили на продажу в даркнете

Предполагается, что это итог хакерской атаки на генштаб ВС Португалии

Сотни засекреченных документов НАТО попали в сеть и выставлены на продажу. Это результат беспрецедентной хакерской атаки на генштаб ВС Португалии, сообщает издание Diário de Notícias.

"Это была длительная и неопределяемая кибератака с помощью ботов, запрограммированных для обнаружения такого рода документов, которые затем были удалены в несколько этапов", - приводит издание комментарий эксперта.

Следствие установило, что что правила безопасности при передаче секретных документов были нарушены. Несмотря на то, что военные организации имеют безопасные соединения - интегрированную военную систему связи "Сиком" – они в этом случае использовали незащищенные линии. В результате сотни документов, отправленных НАТО в Португалию под грифом "секретно и конфиденциально", оказались в продаже в даркнете.

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