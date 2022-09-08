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Названа главная ошибка Макрона в общении с Путиным

18:43
  • четверг
  • 08 сентября 2022

На Западе забыли, что русские неплохо играют в шахматы

Французские эксперты определили главную ошибку своего президента Эммануэля Макрона в общении с российским лидером Владимиром Путиным. Макрон не в той весовой категории, чтобы ставить условия президенту России, уверен обозреватель издания Boulevard Voltaire Марк Бодрийе.

"Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять один совет, прежде чем идти показывать свои мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их", — пишет Бодрийе.

Журналист напоминает, что президент - это шахматист, и предсказание реакции оппонента — это часть игры главы государства. Макрон и фон дер Ляйен забыли, что русские неплохо играют в шахматы. В результате французское правительство не смогло правильно оценить соотношение сил Парижа и Москвы. Введение санкций против России не принесло желаемого эффекта, зато нанесло удар по экономике Франции.

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