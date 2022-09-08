Посвященная московскому спорту выставка пройдет в "Лужниках" в честь Дня города

Откроет мероприятие презентация проекта "Мой спортивный район"

Приуроченная ко Дню города выставка "Спорт ЭКСПО" пройдет в "Лужниках" 11 сентября. Об этом в четверг сообщили в Департаменте спорта столицы. В ведомстве отметили, что запланирована обширная программа.

"Откроет мероприятие презентация проекта "Мой спортивный район": гостям расскажут о его возможностях и доступных видах тренировок. Начало - в 11:00 на главной сцене перед Малой ареной. Далее там же посетителей ждут открытая тренировка по бегу, презентация проектов "Показать за 60 секунд" и "Спортивные выходные" с участием звездных гостей - четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, российского комика Владимира Маркони и других", - сообщили в департаменте.

Для гостей выставки организаторы подготовили фестиваль уличного спорта. На площади перед Большой спортивной ареной будет дан старт масштабному марафону Music Cycle Festival.

"Каждые два часа, сменяя друг друга, будут проходить открытые массовые сайкл-тренировки, в которых примут участие более 2000 человек", - отметили в пресс-службе.

Также запланирована праздничная шоу-программа. На главной сцене выступят многие популярные артисты, в частности, Niletto и MIA BOIKA.

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