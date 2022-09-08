ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон подсчитал потери украинской армии за время СВО

19:32
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Уплаченную Киевом цену назвали ужасной

Американский генерал озвучил число потерь, понесенных украинской армией за время специальной военной операции России по освобождению Донбасса. Как заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, счет убитых и раненых идет на десятки тысяч.

Британский генерал поведал о "безумном" плане Лондона
Чешский генерал указал на просчеты НАТО в ситуации с Украиной

"За последние шесть месяцев украинцы... заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными", - сказал Милли на американской базе Рамштайн в Германии.

На базе Рамштайн проходит созванная министром обороны США Ллойдом Остином пятая встреча представителей военных кругов из 40 стран, которые оказывают помощь ВСУ. Ранее американские СМИ сообщали, что Марк Милли подготовил к этой встрече документ с детальным анализом военной поддержки Украины на средне- и долгосрочную перспективу. Речь идет о сроке в 5 лет, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский посетил солдат ВСУ
Владимир Зеленский посетил солдат ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.