Пентагон подсчитал потери украинской армии за время СВО

Уплаченную Киевом цену назвали ужасной

Американский генерал озвучил число потерь, понесенных украинской армией за время специальной военной операции России по освобождению Донбасса. Как заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, счет убитых и раненых идет на десятки тысяч.

"За последние шесть месяцев украинцы... заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными", - сказал Милли на американской базе Рамштайн в Германии.

На базе Рамштайн проходит созванная министром обороны США Ллойдом Остином пятая встреча представителей военных кругов из 40 стран, которые оказывают помощь ВСУ. Ранее американские СМИ сообщали, что Марк Милли подготовил к этой встрече документ с детальным анализом военной поддержки Украины на средне- и долгосрочную перспективу. Речь идет о сроке в 5 лет, передает РИА Новости.

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