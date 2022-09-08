Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ

Украинские военные продолжают обстреливать АЭС

В Запорожской области украинские войска совершили попытку теракта, сбросив на крышу администрации Энергодара дрон с самодельным взрывным устройством. Никто не пострадал. Сегодня вечером город атомщиков из-за артиллерийских обстрелов вновь остался без электричества. Наносятся удары и по атомной станции, где работает только шестой блок, да и тот на предельно низкой мощности.

Запорожская область. Васильевка. Это единственный пункт пропуска гражданских лиц, выезжающих с украинских территорий на освобожденные. ВСУ начали обстрел, когда на КПП находились более 50 мирных жителей. В центре Энергодара тоже прогремел взрыв. ВСУ атаковали город с беспилотника. По горячим следам был задержан корректировщик.

Теракт произошел в час дня, когда в здании администрации было полно людей. Дрон-камикадзе взорвался на крыше пристройки, произошло возгорание.

Не прекращается работа по восстановлению электроподстанции Луч, которая питает половину Энергодара. Нет электричества, связь работает с перебоями. На восстановление электроподстанции потребовалось двое суток. Накануне специалисты починили разбитые радиаторы, сегодня из Мелитополя доставили 8 тонн масла и сейчас заливают в трансформатор, оно нужно для охлаждения и изоляции.

На освобожденных территориях Киев применяет тактику террора – словно по методичкам украинских националистов Бандеры и Шухевича. Ночью взрыв прогремел у здания волонтерского штаба "Мы вместе с Россией" в Мелитополе. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать это дело.

"Это не военное движение, здесь нет людей в форме, нет людей с оружием – наше движение создано запорожцами, для того чтобы помогать друг другу, для того чтобы налаживать мирную жизнь. И для того чтобы помогать решать те проблемы, которые создают боевики Зеленского", - отметил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Николаево-Криворожский фронт замер – у Киева не осталось резерва для очередной бессмысленной попытки захвата Херсона. По всей линии соприкосновения брошенные разбитые бронемашины, в том числе из стран НАТО - Нидерландов и Великобритании. Понеся большие потери в Николаевской области, украинские военнослужащие массово отходят с позиций.

В Херсонской области пострадал итальянский журналист. Маттиа Сорби освещал боевые действия со стороны ВСУ. Люди в форме привезли его на линию соприкосновения, показали направление до передовой, и оставили одного, так и не сказав, что дорога заминирована. По сути, репортера отправили на верную гибель, его автомобиль подорвался на мине. Киев, видимо, собирался обвинить Россию, но Маттиа Сорби спасли наши военнослужащие.

Сейчас ВСУ пытаются развить наступление на харьковском направлении. Попытка прорыва к Изюму сорвана. Залпами тяжелых огнеметных систем "Сонцепек" их остановили под Балаклеей.

Ополчение при поддержке Вооруженных сил России развивает наступление на Донбассе. Авиация уничтожила порядка 120 военнослужащих ВСУ в районе Славянска и Краматорска. Поражены пункты управления в районе Дзержинска, Соледара и Артемовска. На освобожденные территории доставляют гуманитарную помощь. Не только продукты и медикаменты, но и, например, медицинское оборудование. В удаленный поселок ЛНР сотрудники военной полиции доставили ребенку с тяжелым заболеванием специализированное инвалидное кресло.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, Энергодар, Запорожская область.

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