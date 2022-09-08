Британская валюта рухнула после вступления Трасс на пост премьера

В стране много нерешенных проблем

Сегодня британская валюта рухнула до исторического минимума к доллару - так инвесторы отреагировали на вступление Лиз Трасс на пост премьер-министра. Не помогли популистские обещания главы правительства, что уже в ближайшее время она решит все проблемы в британской экономике. Опасений добавил и состав нового кабинета министров. Портфели в нём явно вручали не по уровню компетентности.

Более половины британцев, о чем свидетельствовали соцопросы, не случайно высказывались категорически против назначения Лиз Трасс премьером Соединенного Королевства. Едва заступив на пост, эта женщина тут же "оправдала" всеобщие надежды, первым делом позвонив Владимиру Зеленскому, вместо того, чтобы разбираться с катастрофой в британской экономике. Вот и выступая в парламенте, она больше говорила о Киеве и Москве, чем о Лондоне:

"Я знаю, что мы получили мощную поддержку со стороны оппозиции в противодействии ужасной войне Владимира Путина на Украине. И я хочу, чтобы мы продолжали противостоять той ужасающей российской агрессии, которая привела к энергетическому кризису, с которым мы сталкиваемся сейчас. Я против налога на непредвиденные расходы. Я считаю, что неправильно откладывать компании от инвестиций в Соединенное Королевство. Как раз тогда, когда нам нужно развивать экономику".

На самом деле, британскую экономику нужно спасать. Счета за коммуналку выросли в несколько раз. Большая часть предприятий - под угрозой закрытия. Да что там - кризис коснулся даже зоопарков. В одном из океанариумов в восточной Англии уже объявили, что, скорее всего, будут усыплять животных, потому как содержать их слишком накладно.

Ситуацию экономисты называют патовой, но популистка Трасс обещает, что со всем справится. Не только заморозит цены на электроэнергию, но и снизит налоги. Да еще и умудрится реформировать здравоохранение. В общем, настоящая "железная леди". С преданной командой помощников.

"Трасс наверняка осознает, в насколько тяжёлом положении находится экономика страны, а потому идет по наиболее простому пути и формирует кабинет "лояльных" ей министров, не критиковавших её ранее, а значит, не намеревающихся создавать препятствия ее инициативам. Например, вопреки традициям, пост министра не предложили сопернику Трасс Риши Сунаку, который, по мнению его окружения, будет оставаться в тени до тех пор, пока новое правительство не потерпит неудачу", - пишут британские СМИ.

А до этого, судя по всему, недалеко. Ведь министров новоиспеченная глава правительства выбирала, явно мало обращая внимания на уровень их компетентности. В приоритете оказались другие критерии. Во-первых, тори необходимо было прикрыть свой расизм, из-за которого они и отдали предпочтение белокожей Трасс над индийцем Сунаком. И потому впервые в британской истории ключевые посты - в МИДе, МВД и Минфине - заняли "цветные" чиновники.

Во-вторых, почти все министры в буквальном смысле друзья Трасс. Пожалуй, самый яркий пример - глава здравоохранения Коффи. Раньше руководила министерством по вопросам труда и пенсий, а со здравоохранением сталкивалась лишь в качестве пациента. Та же чехарда и с другими портфелями, на что метко обратила внимание Мария Захарова.

И это, похоже, примета времени, причем, не только в Великобритании - на всём Западе. "Худший за всю историю", как его окрестили немцы, министр экономики Германии Хабек не знает, что такое банкротство. Глава евродипломатии Боррель позволяет себе называть Россию "фашистским государством", а потом оправдывает свой ляп трудностями перевода. Наконец, премьер-министр Канады, который в молодости признавался, что не умеет складывать простые числа.

Самостоятельные, умные, профессиональные политики и чиновники, кажется, просто не нужны сейчас тем, кто на самом деле определяет курс Запада. В чести теперь сплошь покладистые функционеры-карьеристы. Такие, как, например, вице-премьер Канады Христя Фриланд. "Правильная" по нынешним меркам этническая украинка, чей дед во время немецкой оккупации издавал в Кракове газету "Кракивськи висти" - рупор местной нацистской пропаганды. Именно эту женщину, как пишет пресса, прочат сейчас в следующие генсеки НАТО после Йенса Столтенберга.

На самом же деле, главный плюс Фриланд, конечно, ее русофобия, в рамках которой она и действует. На посту вице-премьера Канады она прославилась, в частности, тем, что всерьез обсуждала федеральный бюджет страны с украинской диаспорой и добилась даже выделения 500 миллионов долларов на помощь Киеву.

Удивил сегодня и Джо Байден. Причём, не только решением пригласить в гости Барака Обаму и выглядеть на его фоне еще более немощным. Сегодня в центре внимания - его гениальное кадровое решение. На должность заместителя координатора Белого дома по борьбе с обезьяньей оспой назначен доктор Деметр Даскалаксис - завсегдатай гей-вечеринок и любитель БДСМ. Можно не сомневаться: уж с таким руководством болезнь будет досконально, что называется изнутри, изучена и побеждена.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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