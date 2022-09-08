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Владимир Колокольцев провел встречу с коллегами из СНГ

22:54
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Он принял участие в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ

Стабильные добрососедские отношения - важнейший фактор региональной безопасности, подчеркнул в четверг на заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ Владимир Колокольцев.

Глава российского ведомства обратил внимание коллег на угрозу увеличения поставок в Россию наркотиков из стран Центральной Азии и усилении пропаганды экстремизма, которая всё чаще ведётся через интернет.

Отдельно глава МВД упомянул о том, что незаконная миграция по-прежнему играет значительную роль в трансграничной преступности. Одной из существенных проблем Владимир Колокольцев назвал контрабанду оружия.

"Речь идёт, прежде всего, об огромном количестве оружия, бесконтрольно раздаваемого и продаваемого киевскими властями, оно зачастую попадает на мировой черный рынок, а оттуда – в руки организованных преступных группировок и террористических организаций, действующих в Европе и других регионах. На фоне наращивания западом вооружения и военной техники, контрабанда украинского оружия станет одним из дестабилизирующих факторов в среднесрочной перспективе", - отметил Владимир Колокольцев.

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Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев
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