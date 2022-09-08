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В Москве 10 – 11 сентября пройдет фестиваль "Город неравнодушных"

19:59
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Завершится мероприятие концертом

Приуроченный к 875-летию столицы фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Парке Горького в эти выходные.
Москва готовится отмечать День города

Начнется мероприятие 10 сентября в 11:30 в "Спортсквере", там пройдет "Зарядка с чемпионом". В частности, зарядку проведет двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

На полдень назначено торжественное открытие фестиваля. Спустя два часа, в 14:00, начнется "Мыльная дискотека": веселые танцы для всей семьи с использованием мыльных пушек. Вечером же пройдут карнавальное шествие и танцы.

Сопровождать события и площадки фестиваля 10 и 11 сентября будут столичные волонтеры. Программа крайней обширная - десятки мастер-классов, интерактивных и спортивных площадок, лекции и концерт. Запланированы выступления более 100 спикеров.

Завершится мероприятие концертом "Неравнодушные сердца". Более подробную информацию можно узнать на сайте добрыйфест.рф.

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