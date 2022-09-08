Путин разрешил банкам выполнять валютные обязательства в рублях

Речь идет об организациях, попавших под западные санкции

Банки, в отношении которых действуют введенные Западом санкции, могут выполнять валютные обязательства перед российскими компаниями в рублях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами… введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами - резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что обязательства выполняются в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте. Она рассчитывается по официальному курсу Центробанка, установленному на день исполнения обязательств.

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