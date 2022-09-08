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В Крыму продлили действие "желтого" уровня террористической опасности

20:29
  • четверг
  • 08 сентября 2022

В целом обстановка в регионе спокойная

Высокий – "желтый" - уровень террористической опасности будет действовать в Крыму еще минимум две недели. Он касается, в превую очередь, приграничных регионов, а также важных инфраструктурных объектов.

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"С 20:00 8 сентября до 20:00 23 сентября будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Решение затрагивает в частности территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы", - написал в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

Высокий уровень террористической опасности был введен на севере и востоке Крыма 11 апреля. Остановлена работа аэропорта Симферополя. "Желтый" уровень продолжает действовать на объектах минтранса, ЖКХ и энергетики.

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