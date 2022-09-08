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Зеленский наградил Блинкена за заслуги перед Украиной

20:59
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Госсекретарю США вручили орден Ярослава Мудрого

Госсекретарь США удостоился украинской награды. Орден Ярослава Мудрого третьей степени Энтони Блинкену вручил лично президент Украины Владимир Зеленский.

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В заявлении офиса украинского президента перечисляются заслуги, за которые Киев решил наградить Блинкена.

"За значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - цитирует сообщение на сайте украинского лидера "Лента.ру".

Госсекретарь США прибыл в Киев с неожиданным визитом 8 сентября. С Зеленским Блинкен обсуждал вопросы военной помощи Украине.

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