Зеленский наградил Блинкена за заслуги перед Украиной

Госсекретарю США вручили орден Ярослава Мудрого

Госсекретарь США удостоился украинской награды. Орден Ярослава Мудрого третьей степени Энтони Блинкену вручил лично президент Украины Владимир Зеленский.

В заявлении офиса украинского президента перечисляются заслуги, за которые Киев решил наградить Блинкена.

"За значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - цитирует сообщение на сайте украинского лидера "Лента.ру".

Госсекретарь США прибыл в Киев с неожиданным визитом 8 сентября. С Зеленским Блинкен обсуждал вопросы военной помощи Украине.

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