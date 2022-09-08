Волевая и мудрая: во всем мире скорбят по королеве Елизавете II

Королева Великобритании скончалась на 97-м году жизни

Печальные новости из Великобритании. Не стало Елизаветы II. Королева скончалась в своем шотландском замке Болморал, куда традиционно уехала на лето. Вернуться в Лондон не позволило здоровье. В последние минуты рядом с матерью собрались все её четверо детей. Но стать монархом суждено только старшему - принцу Чарльзу. Теперь ближайшие несколько дней королевство будет жить по правилам операции "Лондонский мост" - секретного плана на случай смерти монарха. Наследник, который уже заявил, что будет короноваться под именем Карл III, в ближайшие часы выступит с обращением к нации и Содружеству. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве на 10-й день. По всей стране объявят 2 минуты молчания. После отпевания торжественная процессия будет сопровождать гроб в Гайд-парк, где его переместят с лафета в катафалк и отправят в Виндзор. Там в часовне Святого Георгия монарх упокоится в королевском склепе.

"Лондонский мост рухнул". Эта кодовая фраза, произнесённая личным секретарём Елизаветы II, означает только одно - королевы больше нет. А королевство должно погрузиться в траур.

Над Букингемским дворцом приспущен флаг, а около него и у замка Балморал весь день собираются британцы. Никогда еще в истории Великобритании не было монарха, который бы так долго находился на троне. Совсем недавно Елизавета II отметила платиновый юбилей - 70 лет правления.

Но изначально никто и не предполагал, что ей суждено стать королевой. Елизавета была лишь третьей в линии наследования - после своего отца и его старшего брата. Однако мир узнал о ней в три года - журнал "Тайм" опубликовал тогда фото миловидной девочки. А в 14 лет, когда началась Вторая мировая война, она впервые выступила по радио, обращаясь к детям Великобритании с призывом - помогать взрослым и быть мужественными. И сама потом стала первой женщиной из королевской семьи, кто отправился служить в армию. Водителем-механиком.

"Королева водила грузовики во время войны, и многие помнят эти кадры, когда она под бомбежками ведет военный грузовик в Великобритании. В день Победы она стояла с Уинстоном Черчиллем на балконе, приветствуя ликующий народ", - рассказал журналист Александр Гурнов.

Когда от короны неожиданно отказался дядя - брат её отца, Елизавета стала наследницей, а в 25 лет уже сама взошла на престол. Хотя мечтала совсем о другом - дом, семья, она только что вышла замуж по любви за греческого принца Филиппа. Церемонию её коронации впервые в истории транслировали по телевидению.

Все значительные события 20-го и 21-го столетий происходили на глазах Елизаветы II. И часто при её непосредственном участии. При ней случился закат колониальной Британской империи, холодная война, череда локальных конфликтов, которые вела страна, развитие Евросоюза.

"За это время она смогла добиться самого главного - она смогла сохранить институт монархии, и уважение и любовь своих подданных к этому институту - вот это самое важное", - говорит кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник центра британских исследований института Европы РАН Кира Годованюк.

Царствовала, но не правила. Она никогда не делала громких политических заявлений. Но в её власти всегда было объявлять войну, распускать парламент, отправлять в отставку правительство. Её первым премьер-министром стал еще Уинстон Черчилль.

"Елизавета II на своем троне пережила 15 премьер-министров, включая недавно вошедшую в должность Лиз Трасс. Это, конечно, абсолютный рекорд", - отметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Энергичная, собранная, волевая, мудрая. У неё были принципы. Королевские. Она всегда интересы короны ставила превыше всего. Держалась скромно, с достоинством. И так же принимала все вызовы судьбы. А скандалы в королевском семействе вспыхивали все последние годы весьма часто. Выручало её особое, королевское чувство юмора, об удивительной способности разрядить самую тяжелую обстановку в политической элите знали все.

Она, по мнению многих, сильно сдала после ухода из жизни её супруга - принца Филиппа. Это был самый долгий в истории монархий брак. И один из самых счастливых. После смерти мужа Елизавета II всё реже стала появляться на публике и всё чаще испытывала проблемы со здоровьем.

В октябре прошлого года её впервые госпитализировали в одну из лондонских больниц, она отказалась от дальних поездок. Траур в стране продлится 10 дней. И все понимают - для Великобритании это настоящая смена эпох. Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года. Известно, что он взял королевское имя Карл III.

Юлия Богоманшина, Оксана Фомичёва, "ТВ Центр".

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