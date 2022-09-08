Принц Чарльз стал новым королем Великобритании

При коронации Чарльз сменит имя на Карл III

Новым королем Великобритании после смерти Елизаветы II стал ее старший сын принц Чарльз.

В сообщении о смерти Елизаветы II, опубликованном на сайте королевской семьи, Чарльз назван королем, а его супруга Камилла - королевой-консортом.

При коронации Чарльз сменит имя на Карл III.

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она взошла на престол в 1952 году. В 2022 году королевство отмечало 70 лет ее царствования.

Принц Чарльз родился 14 ноября 1948 года. В 1981-м женился на Диане Спенсер, которая родила ему двоих детей - принцев Уильяма и Гарри. В 1996 году пара рассталась, а спустя год Диана погибла в автокатастрофе. В 2005 году принц Чарльз женился во второй раз - на Камилле Паркер Боулз, с которой был близок до, во время и после брака с принцессой Дианой.

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