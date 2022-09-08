Национальный траур объявлен в Великобритании

Он продлится 10 дней

В Великобритании после кончины королевы Елизаветы II объявлен период национального траура. Предполагают, что он продлится десять дней.

"Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы", - сообщает телеканал Sky News.

Букингемский дворец ранее сообщил, что королева Великобритании Елизавета II "мирно скончалась" в шотландском замке Балморал днем 8 сентября. Монарху было 96 лет, 70 из которых она правила страной. Над Букингемским дворцом и над резиденцией премьера на Даунинг-стрит в знак траура приспущены флаги.

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