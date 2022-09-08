ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Национальный траур объявлен в Великобритании

21:17
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Он продлится 10 дней

В Великобритании после кончины королевы Елизаветы II объявлен период национального траура. Предполагают, что он продлится десять дней.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни
Вечная королева: какой запомнится Елизавета II

"Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы", - сообщает телеканал Sky News.

Букингемский дворец ранее сообщил, что королева Великобритании Елизавета II "мирно скончалась" в шотландском замке Балморал днем 8 сентября. Монарху было 96 лет, 70 из которых она правила страной. Над Букингемским дворцом и над резиденцией премьера на Даунинг-стрит в знак траура приспущены флаги.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Букингемский дворец
Букингемский дворец
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.