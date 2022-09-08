Карл III назвал смерть матери "моментом огромной печали"

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни

Принц Чарльз после смерти матери стал новым королем Великобритании. Он принял имя Карл III.

В заявлении о смерти матери новый король назвал это трагическое событие "моментом огромной печали".

"Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, - момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери.

Я знаю, потерю почувствуют по всей стране... Содружеству и бесчисленные люди по всему миру", - говорится в заявлении Карла III, опубликованном Букингемским дворцом.

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она взошла на престол в 1952 году и правила королевством 70 лет.

Принц Чарльз родился 14 ноября 1948 года. В 1981-м женился на Диане Спенсер, которая родила ему двоих детей - принцев Уильяма и Гарри. В 1996 году пара рассталась. В 2005-м принц Чарльз женился во второй раз - на Камилле Паркер Боулз, с которой был близок до, во время и после брака с принцессой Дианой.

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