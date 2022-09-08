Путин: названия новым автотрассам придумают граждане

Президент сегодня дал старт движению сразу по трём новым дорогам

В России сегодня стало одной федеральной трассой больше. Началось движение по платной автомагистрали М-12 "Москва-Казань". Она станет часть большого транспортного коридора Европа - Западный Китай. Пока в распоряжении автомобилистов лишь участок в Подмосковье, протяженностью 23 километра. Но уже до конца года откроют для движения на еще почти 100. Всего строителям предстоит возвести более 800 километров дороги самого высокого класса. С теми, кто занят на этих работах, по видеосвязи пообщался президент.

Между колоннами машин, которые поехали синхронно, расстояние 1800 километров и два часовых пояса. Самосвалы одновременно открыли движение на новых участках трасс в Московской, Свердловской и Челябинской областях. В Подмосковье 23-километровый отрезок соединил ЦКАД и Московское большое кольцо. Это первая запущенная в эксплуатацию часть новой скоростной трассы "Москва – Казань" длиной 810 километров, которая затем будет продлена до Екатеринбурга.

"Проведённая работа – это ещё один важный шаг в развитии надёжного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны. Напомню, согласно планам, до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва–Казань–Екатеринбург. В итоге с учётом уже действующей автодороги "Нева" время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в два раза – с 31 до 17,5 часов", - отметил Путин.

На автостраде по три автомобильных полосы в каждом направлении. Разрешенная скорость движения – 130 километров в час. На всем протяжении отсутствуют шлагбаумы и кассы, поскольку на М-12 действует система безостановочной оплаты проезда "Свободный поток". Ранее она была внедрена и хорошо себя зарекомендовала на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье и Новой Москве. Над дорожным полотном установлены рамки с камерами фиксации госномеров и лазерными датчиками, определяющими габариты машины. В зависимости от типа авто система рассчитывает тариф проезда. Для легковых поездка обойдется примерно в 100 рублей.

"В течение пяти дней после проезда можно осуществить оплату на сайте или в мобильном приложении. Остается и пользуется большим спросом способ оплаты - пользование транспондером. И также по транспондерам у нас действует система лояльности", - рассказала заместитель председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" по цифровизации и визуальным транспортным системам Виктория Эркянова.

Все камеры, датчики и программное обеспечение – отечественного производства. На этом отрезке строители возвели больше десяти искусственных сооружений: мосты через реки Клязьма и Вырка, развязки с Центральной кольцевой автодорогой и трассой А-108. Запуска движения ждали жители Подмосковья – теперь они смогут экономить в пути до получаса, минуя пробки в районе Ногинска на перегруженной федеральной трассе М-7 "Волга". Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют стратегическое значение для страны, подчеркнул Владимир Путин.

"Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, положительно отражаются на всей национальной экономике, на качестве жизни людей. Впереди большая работа по формированию по-настоящему эффективных, удобных транспортных коридоров и на востоке, и на юге страны. И важным её элементом является развитие крупных логистических центров, строительство хабов, обеспечивающих обработку грузов и их перераспределение между различными видами транспорта", - заявил Путин.

Спустя почти 30 лет после начала строительства вокруг Екатеринбурга наконец замкнулась Кольцевая автомобильная дорога. Два года назад Владимир Путин поручил ускорить ход работ, правительство выделило на эти цели 12 миллиардов рублей. Сквозной пуск движения на южном участке – пока в тестовом режиме – открыт на два года раньше запланированного. Владимир Путин лично поинтересовался условиями труда дорожных строителей.

Теперь ЕКАД объединила в единый транспортный каркас федеральные дороги, ведущие в Екатеринбург из Перми, Кургана и Тюмени. Сегодня же открыли движение и на участке автодороги М-5 "Урал" протяженностью 40 километров. До капитального ремонта это был последний двухполосный отрезок трассы между Челябинском и Екатеринбургом. В сутки здесь проезжают до 12 тысяч автомобилей, и дорога просто не справлялась с таким транспортным потоком. Теперь здесь 4 полосы.

Владимир Путин напомнил представителям правительства и властям регионов, что на новых и реконструированных дорогах обязательно должны быть заправки, магазины и места отдыха для водителей и пассажиров. Также российский лидер предложил дать новым автострадам названия, а для этого посоветоваться с гражданами страны.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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